National Scoreboard (6/8)
INTERLEAGUE
Final Colorado 8 Cleveland 1
Final Baltimore 9 Pittsburgh 6, 11 Innings
Final N-Y Mets 4 Texas 3
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AMERICAN LEAGUE
Final Toronto 7 Oakland 5, 10 Innings
Final N-Y Yankees 8 Boston 0
Final Tampa Bay 3 Chi White Sox 1
Final Detroit 4 L.A. Angels 0
Final Kansas City 7 Houston 5
Final Seattle 6 Minnesota 5
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NATIONAL LEAGUE
Final L.A. Dodgers 2 Washington 1
Final Cincinnati 6 St. Louis 4
Final Atlanta 14 Philadelphia 1
Final Miami 6 Chi Cubs 5
Final Milwaukee 6 San Francisco 3
Final Arizona 7 San Diego 4
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NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION FINALS
Final Golden State 118 Cleveland 113 (Golden State leads 3-0)