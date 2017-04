National Scoreboard (3/27)

Elite Eight

EAST

at Madison Square Garden

Final South Carolina 77 Florida 70

SOUTH

at FedExForum

Final North Carolina 75 Kentucky 73

——

Final Brooklyn 107 Atlanta 92

Final Charlotte 120 Phoenix 106

Final Sacramento 98 L.A. Clippers 97

Final Chicago 109 Milwaukee 94

Final Houston 137 Oklahoma City 125

Final Boston 112 Miami 108

Final Indiana 107 Philadelphia 94

Final Golden State 106 Memphis 94

Final New Orleans 115 Denver 90

Final Portland 97 L.A. Lakers 81

—



Final OT Detroit 3 Minnesota 2

Final OT Dallas 2 New Jersey 1

Final Philadelphia 6 Pittsburgh 2

Final Winnipeg 2 Vancouver 1

Final Anaheim 6 N-Y Rangers 3