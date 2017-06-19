Major League Baseball Scoreboard
INTERLEAGUE
Final Baltimore 8 St. Louis 5
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AMERICAN LEAGUE
Final Toronto 7 Chi White Sox 3
Final Tampa Bay 9 Detroit 1
Final Cleveland 5 Minnesota 2
Final Seattle 7 Texas 3
Final Kansas City 7 L.A. Angels 3
Final Oakland 4 N-Y Yankees 3
Final Boston 6 Houston 5
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NATIONAL LEAGUE
Final L.A. Dodgers 8 Cincinnati 7
Final N-Y Mets 5 Washington 1
Final Atlanta 5 Miami 4
Final Arizona 5 Philadelphia 4, 10 Innings
Final Chi Cubs 7 Pittsburgh 1
Final Milwaukee 2 San Diego 1
Final Colorado 7 San Francisco 5