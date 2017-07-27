Major League Baseball Scoreboard
INTERLEAGUE
Final N-Y Yankees 9 Cincinnati 5
Final Philadelphia 9 Houston 0
Final Miami 22 Texas 10
Final Chi Cubs 8 Chi White Sox 3
Final L.A. Dodgers 6 Minnesota 5
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AMERICAN LEAGUE
Final Tampa Bay 5 Baltimore 1
Final Boston 4 Seattle 0
Final Toronto 3 Oakland 2
Final Cleveland 10 L.A. Angels 4
Final Kansas City 16 Detroit 2
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NATIONAL LEAGUE
Final Arizona 10 Atlanta 3
Final San Francisco 2 Pittsburgh 1
Final Washington 8 Milwaukee 5
Final St. Louis 10 Colorado 5
Final San Diego 6 N-Y Mets 3