Major League Baseball Scoreboard
INTERLEAGUE
Final Detroit 7 San Diego 5
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AMERICAN LEAGUE
Final Minnesota 4 Cleveland 0
Final Baltimore 8 Tampa Bay 5
Final L.A. Angels 4 Boston 2
Final Texas 7 N-Y Yankees 6
Final Oakland 5 Chi White Sox 3
Final Toronto 8 Kansas City 2
Final Houston 8 Seattle 2
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NATIONAL LEAGUE
Final Miami 4 Chi Cubs 2
Final Cincinnati 6 Washington 2
Final Milwaukee 7 Atlanta 0
Final N-Y Mets 8 San Francisco 2
Final L.A. Dodgers 12 Colorado 6
Final Arizona 2 Philadelphia 1, 11 Innings
Final St. Louis 8 Pittsburgh 4