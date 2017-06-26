Listen Live
Delays and Cancellations

Major League Baseball Scoreboard

June 26, 2017   Sports

 

INTERLEAGUE

Final Detroit 7 San Diego 5


AMERICAN LEAGUE

Final Minnesota 4 Cleveland 0
Final Baltimore 8 Tampa Bay 5
Final L.A. Angels 4 Boston 2
Final Texas 7 N-Y Yankees 6
Final Oakland 5 Chi White Sox 3
Final Toronto 8 Kansas City 2
Final Houston 8 Seattle 2


NATIONAL LEAGUE

Final Miami 4 Chi Cubs 2
Final Cincinnati 6 Washington 2
Final Milwaukee 7 Atlanta 0
Final N-Y Mets 8 San Francisco 2
Final L.A. Dodgers 12 Colorado 6
Final Arizona 2 Philadelphia 1, 11 Innings
Final St. Louis 8 Pittsburgh 4

Print Friendly