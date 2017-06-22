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Delays and Cancellations

Major League Baseball Scoreboard

June 22, 2017   Sports


INTERLEAGUE

Final Tampa Bay 8 Cincinnati 3


AMERICAN LEAGUE

Final Kansas City 6 Boston 4
Final N-Y Yankees 8 L.A. Angels 4
Final Cleveland 5 Baltimore 1
Final Toronto 7 Texas 5
Final Minnesota 4 Chi White Sox 2
Final Houston 5 Oakland 1
Final Seattle 7 Detroit 5


NATIONAL LEAGUE

Final Miami 2 Washington 1
Final San Diego 3 Chi Cubs 2
Final St. Louis 7 Philadelphia 6, 10 Innings
Final Atlanta 5 San Francisco 3, 11 Innings
Final Milwaukee 4 Pittsburgh 3
Final Arizona 16 Colorado 5
Final L.A. Dodgers 8 N-Y Mets 2

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