Major League Baseball Scoreboard
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INTERLEAGUE
Final Tampa Bay 8 Cincinnati 3
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AMERICAN LEAGUE
Final Kansas City 6 Boston 4
Final N-Y Yankees 8 L.A. Angels 4
Final Cleveland 5 Baltimore 1
Final Toronto 7 Texas 5
Final Minnesota 4 Chi White Sox 2
Final Houston 5 Oakland 1
Final Seattle 7 Detroit 5
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NATIONAL LEAGUE
Final Miami 2 Washington 1
Final San Diego 3 Chi Cubs 2
Final St. Louis 7 Philadelphia 6, 10 Innings
Final Atlanta 5 San Francisco 3, 11 Innings
Final Milwaukee 4 Pittsburgh 3
Final Arizona 16 Colorado 5
Final L.A. Dodgers 8 N-Y Mets 2